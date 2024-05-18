Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2 Всього: упаковка (1) 428,74 Економія: -5,34 грн 423,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 265-А Всього: упаковка (1) 430,22 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 431,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, просп. Перемоги, 12 Всього: упаковка (1) 430,50 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 42 Всього: упаковка (1) 431,63 Економія: -0,78 грн 430,85 грн Забронювати