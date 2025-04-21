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Йодо капс (Iodo caps)
Йодо капс (Iodo caps)
Миколаїв
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
157.4 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
29,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
29,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
251.0 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
30,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
258.9 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
26,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
259.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
26,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
261.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
261.9 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
263.1 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
263.4 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
30,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
385.9 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
57,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
408.1 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
69,10
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
408.9 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
57,60
грн
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