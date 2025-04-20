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Йодо капс (Iodo caps)
Йодо капс (Iodo caps)
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
467.5 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
53,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
469.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
69,10
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
472.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
53,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
718.0 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
29,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
718.2 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
29,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
759.2 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
26,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
778.3 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
782.5 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
836.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
30,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
837.0 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
843.4 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
845.0 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
26,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
847.5 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
848.7 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
30,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
850.5 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
850.6 км
Йодо капс капсули №30
Сперко Україна
28,50
грн
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