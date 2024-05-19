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Byphasse гель для інтимної гігієни 200 мл - Львів (875692) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
285,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
292,91 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
293,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (2)
313,16
Економія: -2,10 грн
311,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (2)
234,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
295,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
293,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
294,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
233,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (4)
303,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
294,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (1)
294,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
294,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
312,93
Економія: -3,63 грн
309,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
296,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
234,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
234,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
285,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (2)
259,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 23
Всього: упаковка (2)
292,63 грн