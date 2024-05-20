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Bio Vegane бальзам для губ "Органічний Канабіс" 4.8 мл для втомленої шкіри - Одеса (875661) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-З
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
Всього: упаковка (1)
139,00 грн