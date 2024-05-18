Bio Vegane бальзам для губ "Органічний Канабіс" 4.8 мл для втомленої шкіри - Харків (875661) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, пров. Гвардійський, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44