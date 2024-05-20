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Pure Skin крем для обличчя ревіталізуючий денний проти перших ознак старіння SPF 50+ 50 мл - Запоріжжя (871313) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1012,29
Економія: -33,29 грн
979,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1051,84
Економія: -222,10 грн
829,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1032,26
Економія: -202,52 грн
829,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1022,57
Економія: -190,42 грн
832,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1068,32
Економія: -236,17 грн
832,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
1029,52
Економія: -50,52 грн
979,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
1022,27
Економія: -43,27 грн
979,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
1019,92
Економія: -40,92 грн
979,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
1067,02
Економія: -245,45 грн
821,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
1013,85
Економія: -181,70 грн
832,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1031,66
Економія: -199,51 грн
832,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
1030,96
Економія: -209,43 грн
821,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
1016,99
Економія: -37,99 грн
979,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
1045,38
Економія: -66,38 грн
979,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
1040,58
Економія: -61,58 грн
979,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
1027,66
Економія: -48,66 грн
979,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
1031,92
Економія: -191,35 грн
840,57 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
1065,03
Економія: -108,08 грн
956,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
1016,50
Економія: -37,50 грн
979,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
1051,04
Економія: -85,10 грн
965,94 грн