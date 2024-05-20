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Odorex Антиперспірант кульковий 10 днів захисту 40 мл - Запоріжжя (871311) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
510,80
Економія: -16,80 грн
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
464,90
Економія: -15,89 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
520,18
Економія: -26,18 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
468,79
Економія: -47,90 грн
420,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
468,99
Економія: -19,98 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
528,33
Економія: -34,33 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
516,38
Економія: -22,38 грн
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (4)
468,86
Економія: -21,85 грн
447,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
471,28
Економія: -22,27 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
476,18
Економія: -27,17 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
511,54
Економія: -17,54 грн
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
461,67
Економія: -17,07 грн
444,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (3)
479,63
Економія: -30,62 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
464,99
Економія: -15,98 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
459,18
Економія: -14,58 грн
444,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
463,42
Економія: -14,41 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
479,45
Економія: -30,44 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (3)
477,25
Економія: -28,24 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
471,33
Економія: -22,32 грн
449,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (2)
468,54
Економія: -19,53 грн
449,01 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом