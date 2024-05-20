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MAXI бальзам для нігтів 15 мл - Запоріжжя (871533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
397,06
Економія: -13,06 грн
384,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
404,35
Економія: -20,35 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
404,89
Економія: -77,72 грн
327,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
410,69
Економія: -26,69 грн
384,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
403,81
Економія: -19,81 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
411,37
Економія: -42,86 грн
368,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
402,80
Економія: -25,76 грн
377,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
397,67
Економія: -26,34 грн
371,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
396,60
Економія: -26,81 грн
369,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
396,33
Економія: -33,45 грн
362,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
398,90
Економія: -14,90 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
410,04
Економія: -26,04 грн
384,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
408,15
Економія: -24,15 грн
384,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
403,08
Економія: -19,08 грн
384,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
443,99
Економія: -46,03 грн
397,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
443,35
Економія: -37,70 грн
405,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
401,63
Економія: -28,08 грн
373,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
441,05
Економія: -58,46 грн
382,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
396,52
Економія: -61,29 грн
335,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
408,54
Економія: -31,50 грн
377,04 грн