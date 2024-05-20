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SVR ЦІКАВІТ ПЛЮС КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ І ПОДРАЗНЕНОЇ ШКІРИ 40 мл - Запоріжжя (871754) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
444,00
Економія: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -56,00 грн
373,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
455,28
Економія: -45,58 грн
409,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
483,41
Економія: -41,80 грн
441,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
487,53
Економія: -37,59 грн
449,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
478,87
Економія: -55,78 грн
423,09 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
458,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
482,62
Економія: -30,83 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
499,50
Економія: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
465,75
Економія: -13,97 грн
451,78 грн