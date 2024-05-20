Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглобаSunlife Glucosamin 1200 aktiv plusЦіни в аптеках

Sunlife Glucosamin 1200 aktiv plus капсули, №60 - Запоріжжя (870403) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
786,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
791,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
788,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
786,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
789,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
787,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
789,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
783,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
781,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
783,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (4)
790,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
782,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
784,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2)
789,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
782,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
780,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
780,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
787,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
784,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
782,78 грн