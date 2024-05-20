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АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Одеса (812624) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
53,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом