АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Львів (812624) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом