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Дексмедетомідин-Ново
Дексмедетомідин-Ново
Запоріжжя
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1000,45
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
367.9 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
991,25
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
532.4 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
908,00
Економія при броні:
-27,24 грн
880,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
626.3 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1004,25
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
780.9 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
992,85
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
845.1 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
414,12
грн
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