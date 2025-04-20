Київ
Дексмедетомідин-Ново

Дексмедетомідин-Ново

Львів (адресу не вказано)
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
414,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
992,85 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1004,25 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
908,00
Економія при броні: -27,24 грн
880,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
500.2 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
991,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
617.2 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1000,45 грн
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