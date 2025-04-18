Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
92.0 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
908,00
Економія при броні: -27,24 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
278.0 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
451.5 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
494.3 км
Дексмедетомідин-Ново концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.