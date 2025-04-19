Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
151,44
Економія при броні: -11,39 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
146,84
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
151,38
Економія при броні: -8,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
152,60
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
149,28
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
149,09
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
156,97
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
153,51
Економія при броні: -11,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
150,25
Економія при броні: -9,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
151,35
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
152,60
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
149,70
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
148,17
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
147,16
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 4
6.0 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 14-Б
6.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
144,02
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
150,62
Економія при броні: -10,59 грн