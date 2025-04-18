Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
179,91
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
150,93
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
150,04
Економія при броні: -17,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
148,18
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
6.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
9.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, перех. Вавілова / Хмельницького Богдана, 9/26
128.7 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
152,60
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
142,82
Економія при броні: -6,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
160,80
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
147,74
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
152,69
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
148,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
152,33
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
148,93
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
141,21
Економія при броні: -12,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
134.6 км
Вітасед капсули №20
Екофарм
160,80
Економія при броні: -3,90 грн