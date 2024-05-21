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Бефунгін екстракт водно-спиртовий флакон скляний 100 мл, №1 - Запоріжжя (843246) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
399,00
Економія: -87,00 грн
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
385,68
Економія: -61,17 грн
324,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
360,97
Економія: -35,21 грн
325,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
359,00
Економія: -47,00 грн
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
362,70
Економія: -37,45 грн
325,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
360,22
Економія: -34,24 грн
325,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
344,00
Економія: -23,97 грн
320,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
392,24
Економія: -67,48 грн
324,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
371,25
Економія: -44,59 грн
326,66 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
381,00
Економія: -69,00 грн
312,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
363,52
Економія: -37,90 грн
325,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
373,05
Економія: -46,04 грн
327,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
360,42
Економія: -34,66 грн
325,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
361,75
Економія: -34,95 грн
326,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
358,45
Економія: -38,86 грн
319,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
376,92
Економія: -50,00 грн
326,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
378,00
Економія: -53,65 грн
324,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
371,36
Економія: -51,74 грн
319,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
355,64
Економія: -30,02 грн
325,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
364,81
Економія: -38,01 грн
326,80 грн