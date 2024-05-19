Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 24 Всього: упаковка (1) 141,33 грн Забронювати

Аптека гормональних препаратів Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16 Всього: упаковка (1) 155,46 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврухіна, 4 Всього: упаковка (1) 148,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лятошинського, 18-Б Всього: упаковка (1) 141,33 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Глобине, вул. Виноградна, 11 Всього: упаковка (2) 160,22 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Бобринець, пл. Базарна, 5 Всього: упаковка (2) 159,88 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Богоявленська, 24 Всього: упаковка (2) 159,54 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б Всього: упаковка (1) 141,33 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 2 Всього: упаковка (1) 148,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж Всього: упаковка (4) 141,33 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Снятин, вул. Стефаника, 4-А Всього: упаковка (1) 170,04 Економія: -1,98 грн 168,06 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 35 Всього: упаковка (1) 169,01 Економія: -1,06 грн 167,95 грн Забронювати

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, просп. Шевченка, 21 Всього: упаковка (1) 180,00 грн