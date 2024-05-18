Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б Всього: упаковка (2) 141,33 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж Всього: упаковка (3) 141,33 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119 Всього: упаковка (1) 141,33 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б Всього: упаковка (1) 141,33 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Богоявленська, 24 Всього: упаковка (1) 161,65 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29 Всього: упаковка (1) 141,34 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57 Всього: упаковка (1) 141,34 грн Забронювати