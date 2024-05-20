SVR сенсифін аква-гель для реактивної та гіперчутливої шкіри 40 мл - Запоріжжя (862209) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж