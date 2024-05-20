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SVR Гіалу Біотик відновлюючий гель для пружності шкіри 50 мл - Запоріжжя (862206) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1527,00
Економія: -86,00 грн
1441,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
1680,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1683,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1690,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1680,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1694,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1691,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1677,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
1698,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1696,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
1678,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
1678,82 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1812,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн