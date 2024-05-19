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SVR Гіалу Біотик відновлюючий гель для пружності шкіри 50 мл - Львів (862206) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
1441,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
1660,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
1660,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (4)
1660,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
1127,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
1681,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн