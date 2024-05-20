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Артроверон капсули 513 мг, №90 - Запоріжжя (854039) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
681,82
Економія: -48,28 грн
633,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
627,45
Економія: -21,45 грн
606,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
728,00
Економія: -86,00 грн
642,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
653,18
Економія: -38,42 грн
614,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
620,28
Економія: -32,28 грн
588,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
607,29
Економія: -19,29 грн
588,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
735,00
Економія: -105,00 грн
630,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
557,08
Економія: -23,68 грн
533,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1), капсули (2)
674,64
Економія: -33,86 грн
640,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
677,85
Економія: -44,31 грн
633,54 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
605,93
Економія: -17,93 грн
588,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1), капсули (2)
639,08
Економія: -39,68 грн
599,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
650,99
Економія: -100,19 грн
550,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
609,53
Економія: -32,34 грн
577,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
662,57
Економія: -32,57 грн
630,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
654,01
Економія: -60,01 грн
594,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (2)
649,03
Економія: -54,06 грн
594,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
669,20
Економія: -74,23 грн
594,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
666,85
Економія: -60,86 грн
605,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
673,91
Економія: -78,94 грн
594,97 грн