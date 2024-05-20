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Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахАРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ"Ціни в аптеках

АРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ" 15 мл - Запоріжжя (705295) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (4)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (15)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (10)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (9)
79,90
Економія: -2,40 грн
77,50 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (6)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (10)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (11)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (7)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (6)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (3)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (7)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн