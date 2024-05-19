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Vitonika Валер'яна таблетки 100 мг, №30 - Харків (858660) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -11,00 грн
56,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -1,92 грн
62,08 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -1,92 грн
62,08 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (2)
67,00 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
71,70 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом