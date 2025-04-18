Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
7.1 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
7.8 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 30/12
8.0 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
8.3 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
8.6 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
9.3 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Корольова Академіка, 8
9.5 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Свободи, 26-В
9.8 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
11.8 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2
14.5 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton