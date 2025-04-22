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Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax)
Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax)
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
50,49
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 30/12
122.6 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
60,46
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
51,79
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
123.9 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
124.9 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
60,33
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
126.0 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Татарська, 38
127.4 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
60,26
грн
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Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
127.6 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
60,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
127.7 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
43,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
128.3 км
Ватні диски "Novax" №100
SIA iCotton
50,51
грн
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Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
74,13
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
129.0 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
61,41
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/2
130.4 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
130.7 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
58,34
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
131.7 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
61,72
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
132.2 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
132.2 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
60,55
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Ватні диски "Novax" №120
SIA iCotton
62,10
грн
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