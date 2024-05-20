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SVR Себіаклер сироватка для обличчя 30 мл - Запоріжжя (814496) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1055,45
Економія: -188,58 грн
866,87 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
1062,46
Економія: -111,51 грн
950,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
971,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
967,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
969,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
958,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
966,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
958,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
907,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
962,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
960,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
965,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
971,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
965,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
966,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
908,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
958,99 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
902,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
964,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
872,14 грн