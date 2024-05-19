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Papilocare® гель піхвовий 5 мл, №7 - Львів (852319) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
792,83
Економія: -61,83 грн
731,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
747,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
747,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
747,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
763,88
Економія: -36,58 грн
727,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
804,92
Економія: -73,86 грн
731,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
747,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
960,99
Економія: -169,86 грн
791,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
988,99
Економія: -197,86 грн
791,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -73,86 грн
791,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
918,99
Економія: -127,86 грн
791,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
967,99
Економія: -176,86 грн
791,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
798,81
Економія: -68,04 грн
730,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
732,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
747,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
747,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (7)
994,99
Економія: -203,86 грн
791,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (71)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
747,20 грн