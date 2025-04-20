Львів (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,80
Економія при броні: -65,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
634,90
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
674,90
Економія при броні: -86,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Дженефарм
653,70 грн