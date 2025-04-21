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Батончик Гена та Ген (Bar Gena and Gene)
Батончик Гена та Ген (Bar Gena and Gene)
Вінниця
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Зачиняється за 26 хв
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 49
77.3 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ружичанка, вул. Шкільна, 4
109.7 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 72/5
110.5 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
111.4 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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D.s.
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Зачиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Молодіжна, 9
113.4 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 47/1
134.2 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
149.2 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
152.2 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 50-Б
152.4 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Мамалига, вул. Головна, 73
177.2 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
188.8 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Відчиняється о 08:00
Малинці, вул. Головна, 64
188.8 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
189.1 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
191.0 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Аптека доброго дня
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Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Тарасівська, 2-Г
191.6 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
193.7 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
197.3 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
198.3 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
25,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зарічна, 44-К
198.5 км
Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г №1
ІЛАН ФАРМ
22,50
грн
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