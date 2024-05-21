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Батончик Гена та Ген з альбуміном 50 г, №1 - Запоріжжя (849584) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (115)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (104)
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (32)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (40)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (107)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (101)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (51)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (57)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (56)
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (100)
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (58)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (69)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (99)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (81)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (68)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (34)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (56)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (30)
24,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (33)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (47)
26,00
Економія: -2,00 грн
24,00 грн