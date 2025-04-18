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Затискач по Бебі-Кріле кровоспинний зігнутий (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)
Затискач по Бебі-Кріле кровоспинний зігнутий (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)
Харків
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Доступно в 1 аптеках у Харків
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
Затискач по Baby-Crile кровоспинний зігнутий SURGIWELOMED 16 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
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