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Аксотилін розчин оральний 100 мг/мл флакон з дозуючим пристроєм 50 мл, №1 - Львів (511381) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
414,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
426,44
Економія: -23,45 грн
402,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
411,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
411,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
411,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
346,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
411,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
411,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
411,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн