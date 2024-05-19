Аксотилін розчин оральний 100 мг/мл флакон з дозуючим пристроєм 50 мл, №1 - Харків (511381) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Дешево
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00