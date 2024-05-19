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Аксотилін розчин оральний 100 мг/мл флакон з дозуючим пристроєм 50 мл, №1 - Харків (511381) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
435,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
436,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
431,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
430,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
434,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
424,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
464,28
Економія: -62,34 грн
401,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
446,33
Економія: -45,74 грн
400,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
444,99
Економія: -44,32 грн
400,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
428,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
444,36
Економія: -50,96 грн
393,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
459,98
Економія: -57,09 грн
402,89 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
436,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
431,26 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
411,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
428,99
Економія: -41,25 грн
387,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
411,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
411,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
411,00 грн