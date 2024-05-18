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Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія 20 мл, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (847870) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
609,83
Економія: -21,53 грн
588,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
688,90
Економія: -59,63 грн
629,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
666,86
Економія: -43,16 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
747,83
Економія: -124,99 грн
622,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
652,08
Економія: -28,38 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
682,38
Економія: -61,57 грн
620,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
728,54
Економія: -102,36 грн
626,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
655,82
Економія: -32,12 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
648,02
Економія: -24,32 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
656,32
Економія: -32,62 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (3)
657,94
Економія: -34,24 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
646,28
Економія: -22,58 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
612,83
Економія: -24,53 грн
588,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
648,21
Економія: -24,51 грн
623,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
693,99
Економія: -81,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
570,60
Економія: -32,70 грн
537,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
623,60
Економія: -35,30 грн
588,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
658,38
Економія: -34,68 грн
623,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
620,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
618,13
Економія: -29,83 грн
588,30 грн