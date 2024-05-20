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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Запоріжжя (289652) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
110,53
Економія: -18,62 грн
91,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
104,11
Економія: -12,21 грн
91,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
95,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -18,92 грн
91,58 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
106,00
Економія: -18,00 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
104,07
Економія: -9,15 грн
94,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
106,79
Економія: -18,88 грн
87,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
112,67
Економія: -21,66 грн
91,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
100,61
Економія: -12,70 грн
87,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
116,92
Економія: -25,10 грн
91,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
105,62
Економія: -14,59 грн
91,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
107,14
Економія: -16,11 грн
91,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
104,71
Економія: -12,80 грн
91,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
109,21
Економія: -17,27 грн
91,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
106,78
Економія: -14,94 грн
91,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
99,31
Економія: -7,34 грн
91,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
100,39
Економія: -8,42 грн
91,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -11,92 грн
91,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -11,41 грн
91,58 грн