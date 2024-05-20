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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (145668) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -40,00 грн
112,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
124,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
143,62
Економія: -28,56 грн
115,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
133,69
Економія: -23,08 грн
110,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
121,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -25,05 грн
116,94 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
140,00
Економія: -28,00 грн
112,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
128,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
140,00
Економія: -28,00 грн
112,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
133,50
Економія: -16,56 грн
116,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
129,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
132,82
Економія: -13,85 грн
118,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
126,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
111,01 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
140,00
Економія: -28,00 грн
112,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
137,29
Економія: -26,79 грн
110,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
134,50
Економія: -24,34 грн
110,16 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4)
142,80
Економія: -24,70 грн
118,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (149)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
123,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -32,71 грн
110,39 грн