Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАнтисептик для рук ULTRA SEPT спрейЦіни в аптеках

Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей з олією лимона 100 мл тм Магнолія - Запоріжжя (848894) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (18)
69,48
Економія: -4,30 грн
65,18 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (8)
70,74
Економія: -5,56 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
69,24
Економія: -4,06 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
70,43
Економія: -5,25 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (15)
69,58
Економія: -4,40 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (8)
70,76
Економія: -5,58 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (4)
70,50
Економія: -5,32 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (15)
70,86
Економія: -5,68 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
70,88
Економія: -5,70 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (5)
70,27
Економія: -5,09 грн
65,18 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (11)
70,19
Економія: -5,01 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
69,72
Економія: -4,54 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
71,87
Економія: -6,69 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
71,03
Економія: -5,85 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (6)
69,24
Економія: -4,06 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (3)
70,39
Економія: -5,21 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (5)
71,64
Економія: -6,46 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (3)
70,24
Економія: -5,06 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (6)
70,34
Економія: -5,16 грн
65,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (9)
70,63
Економія: -5,45 грн
65,18 грн