Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Конотоп, вул. Свободи, 13 Всього: упаковка (2) 14,31 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Красноград, вул. Полтавська, 91 Всього: упаковка (6) 14,31 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 28 Всього: упаковка (1) 14,31 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, вул. Героїв Праці, 17 Всього: упаковка (2) 14,31 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А Всього: упаковка (1) 14,74 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б Всього: упаковка (1) 15,74 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Нікополь, вул. Княжа, 83-В Всього: упаковка (1) 15,03 грн Забронювати