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Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тілаЦіни в аптеках

Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тіла 50 мл цитрус, №1 - Харків (849860) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
14,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
15,74 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (6)
14,31 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
Всього: упаковка (2)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом