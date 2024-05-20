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Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тілаЦіни в аптеках

Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тіла 50 мл м'ята, №1 - Запоріжжя (849859) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всього: упаковка (1)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
16,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (9)
14,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (4)
15,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
15,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
14,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (4)
14,31 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Всього: упаковка (2)
14,31 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Всього: упаковка (1)
15,74 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
14,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Всього: упаковка (1)
16,46 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
14,31 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (1)
14,31 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом