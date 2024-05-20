Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тіла 50 мл м'ята, №1 - Одеса (849859) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом