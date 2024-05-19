Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тіла 50 мл м'ята, №1 - Київ (849859) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Залізничне, 57
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Київська, 1-В
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом