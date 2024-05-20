Prano дезінфікуючий засіб SANITIZER для рук та тіла 50 мл, №1 - Запоріжжя (849858) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом