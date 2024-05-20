Афлумакс 20 мл, №1 - Запоріжжя (849903) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б