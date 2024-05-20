Афлумакс 20 мл, №1 - Одеса (849903) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Паркова, 6
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Інтернаціональна, 12-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Будьте здорові
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В