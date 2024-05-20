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Афлумакс 20 мл, №1 - Одеса (849903) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
225,00
Економія: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (3)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (1)
235,10
Економія: -20,70 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (2)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Паркова, 6
Всього: упаковка (1)
225,00
Економія: -10,60 грн
214,40 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Інтернаціональна, 12-А
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (2)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (1)
225,00
Економія: -10,60 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
214,40 грн