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Афлумакс 20 мл, №1 - Львів (849903) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (3)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
240,20
Економія: -25,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (3)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (3)
237,70
Економія: -23,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (4)
232,60
Економія: -18,20 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
242,70
Економія: -28,30 грн
214,40 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (5)
237,70
Економія: -23,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
240,20
Економія: -25,80 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (3)
225,00
Економія: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Всього: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
214,40 грн