Афлумакс 20 мл, №1 - Львів (849903) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Княгині Ольги, 65
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
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Львів, вул. Володимира Великого, 58
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Всього: упаковка (4)
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Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ольжича Олега, 3